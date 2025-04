Il robot Da Vinci arriva alla Casa di Cura Toniolo Jovine Precisione e mininvasività il futuro è ora

Il robot chirurgico Da Vinci, attivo in Italia da oltre vent'anni, sta vivendo una nuova stagione di sviluppo, estendendo il suo impiego ben oltre l'urologia – settore in cui è stato storicamente più utilizzato – fino a diventare uno strumento essenziale anche nella chirurgia generale. Lo conferma il Professore Ordinario Elio Jovine, che presso la Casa di Cura Toniolo ha potuto constatare in prima persona le potenzialità e i vantaggi di questa tecnologia avanzata. Rispetto alla laparoscopia tradizionale, utilizzata da circa trent'anni, il Da Vinci offre numerosi benefici. Il principale è la possibilità di compiere movimenti a 360 gradi all'interno del corpo umano grazie a strumenti articolati, il cosiddetto "wrist", che simulano i movimenti del polso umano con una Precisione chirurgica. Inoltre, la visione tridimensionale e l'ingrandimento dell'area operatoria permettono al chirurgo di osservare i dettagli da pochi millimetri di distanza, mantenendo sempre un controllo assoluto sulla scena operatoria.

