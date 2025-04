Secoloditalia.it - Arrestata un’altra amante di Messina Denaro: anche lei è una maestra. Tutte le donne del boss

Leggi su Secoloditalia.it

Nell’universo opaco che ha protetto per trent’anni la latitanza del padrino di Castelvetrano, ogni dettaglio è una tessera del mosaico. L’ultima, in ordine d’arresto, si chiama Floriana Calcagno.di matematica, cinquantenne, residente a Campobello di Mazara, oggi è finita in manette. Secondo gli investigatori, non era una semplice. Era l’ennesimo anello del cerchio malavitoso. Un altro volto femminile nell’ombra lunga del potere di Matteo.Calcagno in manette:e la passione per le maestreL’hannoquesta mattina gli uomini dello Sco e del Ros. L’accusa: favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena, con l’aggravante di aver agito per avvantaggiare Cosa nostra. Un capo d’imputazione che poggia su tracciati telefonici, immagini di sorveglianza, pizzini e incastri familiari.