Il fratello di Liliana Resinovich 8220Non voglio il male di Sebastiano Visintin ma sono felice per le indagini8221

fratello di Liliana Resinovich ha commentato l'iscrizione al registro degli indagati del marito della 63enne, Sebastiano Visintin. "Non sono felice, ma sono contento per i passi avanti che l'inchiesta sta facendo, indipendentemente dal marito". Leggi su Fanpage.it Ildiha commentato l'iscrizione al registro degli indagati del marito della 63enne,. "Non, macontento per i passi avanti che l'inchiesta sta facendo, indipendentemente dal marito".

