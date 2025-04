Ricordo di Traversa un uomo del fare che rimase per tutti il Michele di quando era ragazzo anche sotto il peso degli impegni politici

Michele Traversa, ora che se ne svolgono le onorate e partecipate esequie, può essere assunta come uno specchio della lunga e complessa vicenda della nostra comunità umana e politica, ricordando Lui dai difficili e faticati inizi all’impegnativa funzione della responsabilità di governo. Da giovane, nei difficili e pericolosi anni 1970, si dedicò al sindacalismo nazionale, che allora si chiamava CISNAL, gestendo il patronato; ma, come tutti noi in quei frangenti, fu sempre pronto anche alla piazza, all’azione, alle umili operazioni di attacchinaggio dei manifesti, alla tutela delle sedi e delle persone. Mutando le situazioni, lo troviamo a ricoprire cariche, e per lungo tempo fu presidente della Provincia di Catanzaro, città di cui sarà anche sindaco, rispettato e apprezzato anche dagli avversari, cui appariva, come a tutti, “uomo del fare”. Secoloditalia.it - Ricordo di Traversa, un “uomo del fare” che rimase per tutti il Michele di quando era ragazzo anche sotto il peso degli impegni politici Leggi su Secoloditalia.it La biografia politica e umana di, ora che se ne svolgono le onorate e partecipate esequie, può essere assunta come uno specchio della lunga e complessa vicenda della nostra comunità umana e politica, ricordando Lui dai difficili e faticati inizi all’impegnativa funzione della responsabilità di governo. Da giovane, nei difficili e pericolosi anni 1970, si dedicò al sindacalismo nazionale, che allora si chiamava CISNAL, gestendo il patronato; ma, comenoi in quei frangenti, fu sempre prontoalla piazza, all’azione, alle umili operazioni di attacchinaggio dei manifesti, alla tutela delle sedi e delle persone. Mutando le situazioni, lo troviamo a ricoprire cariche, e per lungo tempo fu presidente della Provincia di Catanzaro, città di cui saràsindaco, rispettato e apprezzatodagli avversari, cui appariva, come a, “del”.

Ne parlano su altre fonti Ricordo di Traversa, un "uomo del fare" che rimase per tutti il Michele di quando era ragazzo anche sotto il peso degli impegni politici. Addio a Michele Traversa: il commosso ricordo di Maurizio Gasparri. In ricordo di Michele Traversa, il custode del cuore verde di Catanzaro. L’ADDIO / Michele Traversa, se ne va un uomo buono. Addio a Michele Traversa, Guerriero: "Uomo del fare e del pensare per Catanzaro". Politica calabrese in lutto, muore a 77 anni l'ex assessore regionale e sindaco di Catanzaro Michele Traversa.

rainews.it comunica: Gasparri :"Michele Traversa, uomo del fare" - Il senatore di Forza Italia ricorda l'ex parlamentare di Alleanza Nazionale deceduto a Catanzaro all'età di 77 anni ...

Nota di catanzaroinforma.it: In ricordo di Michele Traversa, il custode del cuore verde di Catanzaro - Riproponiamo il "viaggio" nel Parco in cui ci aveva condotto da presidente onorario per raccontarci i progetti di ripristino per portare l'intera area allo splendore di un tempo ...

rainews.it riferisce: Catanzaro, domani i funerali di Michele Traversa - Nel capoluogo sarà lutto cittadino in memoria dell'esponente di primo piano del Movimento sociale e poi di Alleanza nazionale ...