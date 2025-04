Le coppe Davis e Billie Jean King cup in mostra a Bari Occasione imperdibile per celebrare i successi italiani

Davis e la Billie Jean King Cup in mostra a Bari. L'annuncio è stato dato questa mattina, durante un incontro all'interno del Circolo Nilaya, che ospiterà la tappa pugliese del 'Trophy Tour': "Una grandissima Occasione per sia per gli appassionati di tennis - ha ricordato Vincenzo Elia. Baritoday.it - Le coppe Davis e Billie Jean King cup in mostra a Bari: "Occasione imperdibile per celebrare i successi italiani" Leggi su Baritoday.it La Coppae laCup in. L'annuncio è stato dato questa mattina, durante un incontro all'interno del Circolo Nilaya, che ospiterà la tappa pugliese del 'Trophy Tour': "Una grandissimaper sia per gli appassionati di tennis - ha ricordato Vincenzo Elia.

Ne parlano su altre fonti Le coppe Davis e Billie Jean King cup in mostra a Bari: "Occasione imperdibile per celebrare i successi italiani". Tennis, Trophy Tour: a Barletta la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup arrivano in Calabria. La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup esposte a Benevento al T.C.2002. Trofei Coppa Davis e la Billie Jean King Cup al Tennis Vomero. Tennis, Coppa Davis e Billie Jean King Cup saranno esposte a Catanzaro. Ecco quando.

Riporta baritoday.it: Le coppe Davis e Billie Jean King cup in mostra a Bari: "Occasione imperdibile per celebrare i successi italiani" - I due trofei vinti dalle compagini maschili e femminili del tennis saranno esposti oggi e domani al Circolo Nilaya, dopo essere transitati nel week-end da Barletta. Mantegazza (Fitp Puglia): "La nostr ...

Secondo rainews.it: Aversa capitale del tennis: in mostra Coppa Davis e Billie Jean King Cup - Le coppe conquistate dalle nazionali maschile e femminile nel 2024 a Malaga per la prima volta insieme in Campania allo Zodiaco Sporting Hub ...

catanzaroinforma.it comunica: Tennis, Coppa Davis e Billie Jean King Cup saranno esposte a Catanzaro. Ecco quando - Il 17 aprile 2025 arrivano a Catanzaro, nella sala espositiva dell’Archivio Storico Comunale “E.Zinzi” (all’interno del Complesso Monumentale del San Giovanni), la Coppa Davis e la Billie Jean King ...