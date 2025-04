Modenatoday.it - Carlo Gregori ospite al Baluardo con la sua raccolta di racconti "Giù"

Leggi su Modenatoday.it

Domenica 27 aprile alle 18.30 ildella Cittadella (in Piazza Tien An Men 5, a Modena)rà, scrittore e giornalista professionista, per la presentazione del suo nuovo libro: “Giù. Storie per lettori un po’ crudeli”, appena distribuito in tutti i bookstore online e.