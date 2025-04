Anteprima24.it - Si perdono durante l’escursione, vigili fuoco salvano tre minori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi erano incamminati nel primo pomeriggio di domenica sulle colline del Monte Tifata a San Prisco, nel Casertano e raggiungendo la cima mail rientro verso valle, nel tardo pomeriggio, hanno perso l’orientamento a causa della fitta vegetazione composta prevalentemente da ginestre e arbusti, e si sono persi. Protagonisti tre 17enni, salvati daideldi Caserta, intervenuti grazie alla segnalazione dei genitori dei ragazzi, preoccupati per la loro prolungata assenza.Il personale deidel, una volta giunto sul posto, ha richiesto tramite la Sala Operativa 115 il supporto di una colonna fari per l’illuminazione della zona e l’attivazione del nucleo regionale S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Le squadre dei pompieri hanno operato con attrezzature da taglio per creare un varco nella vegetazione e raggiungere i giovani dispersi; una volta localizzati, i tre ragazzi sono stati raggiunti e salvati, erano in buone condizioni di salute e sono affidati ai propri genitori.