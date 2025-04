Israele bombarda ultimo ospedale di Gaza il battista al Ahli ora ridotto a macerie il VIDEO del esplosione ed evacuazione

ospedale Una domenica delle Palme di sangue nella Striscia. L'ospedale battista al-Alhi a Gaza City è stato colpito nella notte tra sabato e domenica scorsa dai bombardamenti dell'Idf, si trattava Ilgiornaleditalia.it - Israele bombarda l'ultimo ospedale di Gaza, il battista al-Ahli ora ridotto a macerie, il VIDEO dell'esplosione ed evacuazione Leggi su Ilgiornaleditalia.it Lo stato ebraico ha dichiarato di aver colpito uno "centro di comando e controllo di Hamas" nell'Una domenicae Palme di sangue nella Striscia. L'al-Alhi aCity è stato colpito nella notte tra sabato e domenica scorsa daimenti'Idf, si trattava

