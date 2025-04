Armi nucleari il vertice Usa Iran si tiene a Roma perché è importante

tiene alto il fuoco della guerra contro l’Iran e i suoi agenti di prossimità (Hamas, Hezbollah e Houthi). Tra i vari sconvolgimenti geopolitici inaugurati dal presidente americano, spicca anche la riapertura del dialogo con Teheran sulla questione nucleare. Dopo un primo round di colloqui in Oman, i due Paesi hanno scelto Roma come secondo teatro dei negoziati.Quando e come è previsto l’incontro tra Usa e Iran a RomaLe delegazioni dei due Paesi si incontreranno a Roma sabato 19 aprile. Come riportato da Axios, gli Usa si sono detti soddisfatti dell’andamento del primo round di negoziati tenuti a Muscat. Mantenendo sempre la posizione dell’Oman come mediatore dei colloqui, sono stati gli stessi americani a suggerire la capitale italiana come sede dell’incontro successivo. Quifinanza.it - Armi nucleari, il vertice Usa-Iran si tiene a Roma: perché è importante Leggi su Quifinanza.it La ricetta del disimpegno degli Stati Uniti proposta da Trump coinvolge vari quadranti del mondo. Uno dei più strategici è il Medio Oriente, dove la perdurante violenza di Israelealto il fuoco della guerra contro l’e i suoi agenti di prossimità (Hamas, Hezbollah e Houthi). Tra i vari sconvolgimenti geopolitici inaugurati dal presidente americano, spicca anche la riapertura del dialogo con Teheran sulla questione nucleare. Dopo un primo round di colloqui in Oman, i due Paesi hanno sceltocome secondo teatro dei negoziati.Quando e come è previsto l’incontro tra Usa eLe delegazioni dei due Paesi si incontreranno asabato 19 aprile. Come riportato da Axios, gli Usa si sono detti soddisfatti dell’andamento del primo round di negoziati tenuti a Muscat. Mantenendo sempre la posizione dell’Oman come mediatore dei colloqui, sono stati gli stessi americani a suggerire la capitale italiana come sede dell’incontro successivo.

