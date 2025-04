Tgcom24.mediaset.it - Padova, tentata rapina e caos in piazza: ragazzina aggredita e vigili colpiti dal branco

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La rissa ain pieno centro dove una banda di ragazzine ha aggredito una coetanea nelladella movida. Picchiati ed insultati anche iurbani. Dalle prime ricostruzioni sembra che gli agenti della Polizia locale fossero intervenuti in seguito alla segnalazione di un furto in corso ai danni di una ragazza. La giovane ha infatti chiamato la Sala operativa per denunciare che delle coetanee stavano cercando di rubarle il portafogli. Da lì a pochi istanti nellaaffollata dalla movida è arrivata una pattuglia della Locale, che ha subito fermato le giovani coinvolte nella vicenda.