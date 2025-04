Firenze torna il festival di musiche per organo Mercoledì Musicali

Firenze, 14 aprile 2025 - Dall'organo rinascimentale di Santa Felicita a quello ottocentesco di San Barnaba, dal prezioso organo di San Niccolò in Oltrarno allo splendido 'neobarocco' di San Carlo dei Lombardi. Un percorso attraverso luoghi e strumenti di grande valore storico-artistico, e spesso meno conosciuti, quello che il festival dei "Mercoledì Musicali dell'organo e dintorni" propone per l'edizione 2025. Nove le serate, tutte a ingresso libero, che da aprile a giugno vedono protagonisti virtuosi della tastiera quali Nicolò Sari, Roberto Bonetto, Olimpio Medori, Fabio Ciofini, Antonio Frigé, Carlo Fermalvento, Beppino Delle Vedove, Luigi Ciuffa, Gabriele Catalucci. Come da tradizione, non mancano abbinamenti con l'Orchestra Toscana Classica e formazioni da camera..Gabriele Giacomelli, Ispettore onorario della Soprintendenza A.

