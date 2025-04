I 8220Ghiacciai8221 di Salgado al Mart e al Muse fotografia per il clima

Amica.it - I “Ghiacciai” di Salgado: al Mart e al Muse fotografia per il clima

Leggi su Amica.it

(askanews) – Le immagini di uno dei più grandi fotografi al mondo per raccontare la crisitica, ma anche la straordinaria forza della natura, attraverso i ghiacciai. Sebastiaoha portato in Trentino le sue fotografie, in un progetto che coinvolge il Trento Film Festival, ilo di arte moderna e contemporanea di Rovereto e ilo delle scienze di Trento.«Sono degli splendidi scatti naturalistici», ci ha detto Gabriele Lorenzoni, curatore dele coordinatore della mostra di, «che raffigurano alcuni dei paesaggi meno esplorati e meno conosciuti al mondo, ma sono soprattutto dei documenti di incredibile forza e attualità politica e sociale. L’obiettivo diè infatti quello di sollecitare le coscienze di uomini e donne affinché si possa intervenire in maniera urgentissima sul tema del cambiamentotico».