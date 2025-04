Il caso Pierina Dassilva resta in carcere

carcere per Louis Dassilva, 35enne unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne uccisa la notte del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. L'istanza era stata presentata dai difensori, avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Quotidiano.net - Il caso Pierina, Dassilva resta in carcere Leggi su Quotidiano.net Il Gip del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini ha rigettato la richiesta di revoca della misura di custodia cautelare inper Louis, 35enne unico indagato per l'omicidio diPaganelli, 78enne uccisa la notte del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. L'istanza era stata presentata dai difensori, avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi.

