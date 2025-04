Lanazione.it - “Novelle alla fine del tempo”, Jacopo Parti presenta il suo libro alla Bibliocoop di San Giovanni

Arezzo, 14 aprile 2025 – Venerdì 18 aprile alle 17,30 lo spazio sociin via Napoli 21, a SanValdarno, ospiterà lazione deldel” di. L’incontro, organizzato dsezione soci Coop, sarà arricchito da momenti musicali e dlettura di alcuni brani tratti dall’opera. Insieme all’autore interverranno Carla Bernacchioni, presidente della sezione soci Coop di SanValdarno, e Nicoletta Sordi, volontaria della. Introdurrà l’incontro Riccardo Lestini. “del” raccoglie racconti che esplorano quel momento fragile e definitivo in cui qualcosa cambia e non si può più tornare indietro. Storie visionarie e intense, in cui creature e persone affrontano l’irreversibile, ognuna con la propria voce e il proprio suono.