Bambina di 8 anni muore in Brasile per la sfida social del deodorante arresto cardiaco dopo aver inalato spray

Brasile, una Bambina di 8 anni ha subito un arresto cardiorespiratorio ed è morta dopo aver inalato uno spray deodorante per partecipare a una sfida sui social. Sarah Raissa Pereira de Castro è stata trasportata all'ospedale regionale di Ceilândia Qui è stata rianimata un'ora dopo l'incidente, ma senza miglioramenti neurologici. La morte cerebrale è stata confermata in seguito dai medici.

