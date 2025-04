Svastiche in via del Serbatoio i consiglieri Pd Non un episodio isolato

Serbatoio, con la comparsa di Svastiche e altre scritte sul Serbatoio e nel vicino parco, non è un episodio isolato. Più zone e più punti della città hanno subito lo stesso sfregio” (Leggi qui: Fiumicino, vandali sfregiano il parco Simone Costa con Svastiche e scritte – IlFaroOnline). Lo dichiarano i consiglieri PD Ezio Di Genesio Pagliuca e Erica Antonelli.“Non si tratta solo di condannare atti vandalici, ma di respingere con forza il messaggio pericoloso che veicolano. Chi compie questi atti lo fa con la consapevolezza di voler offendere e deturpare la nostra Città. Non ci si può svegliare solo ora. Basta fare un giro per la città per rendersi conto dello stato di degrado in cui versano interi quartieri” afferma il capogruppo Di Genesio Pagliuca. Leggi su Ilfaroonline.it Fiumicino, 14 aprile 2025- “Quanto accaduto in via del, con la comparsa die altre scritte sule nel vicino parco, non è un. Più zone e più punti della città hanno subito lo stesso sfregio” (Leggi qui: Fiumicino, vandali sfregiano il parco Simone Costa cone scritte – IlFaroOnline). Lo dichiarano iPD Ezio Di Genesio Pagliuca e Erica Antonelli.“Non si tratta solo di condannare atti vandalici, ma di respingere con forza il messaggio pericoloso che veicolano. Chi compie questi atti lo fa con la consapevolezza di voler offendere e deturpare la nostra Città. Non ci si può svegliare solo ora. Basta fare un giro per la città per rendersi conto dello stato di degrado in cui versano interi quartieri” afferma il capogruppo Di Genesio Pagliuca.

