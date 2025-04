Nella mattinata di domenica 13 aprile unmaschio di circa 8-10 anni è statoin una zona montana in. Il rinvenimento è avvenuto nel comune di Ortona dei Marsi, ai confini del parco regionale Sirente Velino, da undiche ne hanno segnalato la presenza al Parco Nazionale d’, Lazio e Molise. Subito è stato allertato il direttore del parco Igino Chiuchiarelli del parco, e sono arrivati i carabinieri forestali, i veterinari della Asl, unità specializzate (biologi e veterinari) e altri tecnici del Parco nonché il nucleo cinofilo antiveleno “per accertare l’eventuale presenza di esche e bocconi avvelenati, non rinvenendo nulla”.A quanto si apprende, “sul corpo dell’animale i veterinari hanno escluso, almeno dalla ispezione esterna, la presenza di fori riconducibili addae accertato la presenza di numerosi traumi”.

Ilfattoquotidiano.it - Orso ritrovato morto in Abruzzo da un gruppo di escursionisti: “Nessun colpo di arma da fuoco”

Ne parlano su altre fonti

Orso ritrovato morto in Abruzzo da un gruppo di escursionisti: “Nessun colpo di arma da fuoco”.

Orso ritrovato morto nel parco regionale Sirente Velino, i primi accertamenti [FOTO].

Orso marsicano trovato morto in Abruzzo: indagini in corso sulle cause del decesso.

Orso trovato morto in Abruzzo: si fa strada l’ipotesi dell’avvelenamento.

Orso trovato morto, insistere sulla strada della convivenza.

Orso trovato morto a Ortona dei Marsi: avviati accertamenti sulle cause.