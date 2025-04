Panorama.it - Tudor e la Juventus avanti insieme (ma i precedenti non sono favorevoli)

In meno di un mese ha ridisegnato una squadra che sembrava finita su un piano inclinato. Non solo i 7 punti conquistati nelle prime tre partite, ladi Igorha cambiato volto dimostrando come il rendimento dei bianconeri si potesse migliorare in fretta dopo i mesi dell’era Thiago Motta, culminata con l’esonero nell’ultima sosta nazionali. Un trend che ha riportato d’attualità il dibattito sul futuro del tecnico croato, che ha un contratto da “traghettatore” con opzione di uscita da parte dellaal termine del Mondiale per Club.Patti chiari e nessuna aspettativa.ha accettato la condizione di precario, ne è pienamente consapevole e come un mantra continua a rispondere ad ogni sollecitazione che il suo futuro è sempre e solo il primo impegno: ufficiale o allenamento.