Aiutò Messina Denaro nella latitanza insegnante e nipote del capomafia Luppino ecco chi è Floriana Calcagno

Floriana Calcagno , la donna arrestata oggi per aver aiutato Matteo Messina Denaro durante la latitanza, è un’insegnante ed è la nipote del capomafia Francesco Luppino . Il marito, Paolo De Santo, è finito in prigione per il favoreggiamento di un altro mafioso: Calogero John Luppino . Calcagno si presentò in Procura spontaneamente il 21 gennaio del 2023, a soli 5 giorni dall’arresto di Messina. Feedpress.me - «Aiutò Messina Denaro nella latitanza», insegnante e nipote del capomafia Luppino: ecco chi è Floriana Calcagno Leggi su Feedpress.me , la donna arrestata oggi per aver aiutato Matteodurante la, è un’ed è ladelFrancesco. Il marito, Paolo De Santo, è finito in prigione per il favoreggiamento di un altro mafioso: Calogero Johnsi presentò in Procura spontaneamente il 21 gennaio del 2023, a soli 5 giorni dall’arresto di

