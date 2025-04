Fiumicino, 100 bikers per “mettere in moto il cuore”: l’evento tra beneficenza ed inclusività.

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 aprile 2025- Domenica 27 aprile, dalle ore 10.00 alle 13.00,ospiteràsolidale “Mettiamo inil”, patrocinato dal Comune die organizzato dalla Rmfor Children. Una giornata all’insegna dell’, dellae della passione per iri.Il raduno delleè previsto in piazza del mercato rionale del sabato, in via della Foce Micina, con l’arrivo di circa 100ciclisti pronti a dare il via a un percorso simbolico e coinvolgente.Lesi dirigeranno poi verso Largo Borsellino, dove incontreranno i ragazzi delle associazioni, per poi raggiungere insieme l’ultima tappa del, in via della Scafa 143. Protagonisti dell’iniziativa saranno i ragazzi delle associazioni Ildi Cristiano e Il Colibrì, che presso il piazzale del “Salsedine”, avranno la possibilità di esporre e proporre i loro prodotti artigianali, frutto di impegno, creatività e abilità.