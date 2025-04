Lanazione.it - A Castel San Niccolò il Solano “pesca” presenze record

Arezzo, 14 aprile 2025 – Numeri dae grande entusiasmo per il weekend sportivo pre-pasquale, che ha visto protagonista il fiume. Oltre duecento concorrenti, accompagnati da amici e familiari, hanno preso parte alla gara valida per il campionato nazionale a coppie di trota torrente a esche naturali, organizzata aSandall’associazionetori Casentinesi-Fipsas. Un evento che ha trasformato il paese in un vero e proprio polo d’attrazione per appassionati da tutta Italia, con ricadute positive anche sulle strutture ricettive locali, animate da un importante flusso di visitatori. «È stato un altro grande successo — dichiara con soddisfazione Nicola Venturini, Presidente dell’associazionetori Casentinesi-Fipsas —. Il campo gara sulsi conferma un’autentica eccellenza.