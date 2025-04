Meditare tra i boschi ci riporta al essenza della nostra natura

Iodonna.it - Meditare tra i boschi ci riporta all'essenza della nostra natura

Il termine “shinrin-yoku” letteralmente significa “bagno nella foresta” ed è un concetto giapponese che descrive l’arte di immergersi completamente nell’ambientele per beneficiaresua energia rigenerante. La mia formazione ha più a che vedere con le foreste che con le aule delle università. Io non posso pensare alla mia vita senza il bosco. Quando devo andare in città per un convegno o per la presentazione di un libro, porto sempre il bosco con me in un piccolo ramo, che io definisco la mia “bacchetta magica”. Se ho bisogno di connettermi con lo spirito del bosco, tengo il ramo tra le mani, altrimenti è sempre nella mia borsa. Una tappa fondamentale del mio percorso è avvenuta in Giappone al Koyasan, in un monastero Shingon, dove ho conosciuto il monaco Noburo Okuda D?.