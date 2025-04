Stampavano soldi falsi e li vendevano online due denunciati

Forlì, 14 aprile 2025 – Due presunti falsari di soldi indagati nell'ambito di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Forlì. Sequestro di banconote contraffatte L'indagine delle fiamme gialle ha permesso di sequestrare oltre 4.500 banconote contraffatte di vari tagli e 32 monete da 2 euro, per un valore totale di circa 170mila euro. Strumenti e tecnologie sequestrati Requisiti inoltre dagli inquirenti, nelle province di Asti e Chieti, 6 computer, 3 smartphone, 4 tagliacarte, 3 stampanti, cliché e altri strumenti per la creazione dei sigilli di sicurezza. Nel corso delle perquisizioni sono state poi sequestrate numerose carte sim, alcune dosi di droga e relativi strumenti per il taglio e la pesatura, un documento di identità falso e una cartuccia calibro 12. I due sono accusati di produzione e spendita di banconote false.

