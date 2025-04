Cosa succede al neonato se la mamma usa troppo lo smartphone Il piccolo soffre ecco come e perché

Cosa succede se lo smartphone entra nella delicata interazione genitore-bambino? La risposta arriva da uno studio frutto della collaborazione tra il dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamento dell’Università di Pavia e l’Irccs Fondazione Mondino. che è stato pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Biological Psychology (con il titolo “Hot stuff: Behavioural and affective thermal responses to digital and non-digital disruptions during early mother-infant interaction”). Attraverso un approccio innovativo che combina microanalisi comportamentale e termografia a infrarossi, i ricercatori hanno osservato 38 diadi (interazioni tra due individui) mamma-bambino a 3-4 mesi dalla nascita in un setting sperimentale strutturato, alternando momenti di gioco libero a brevi interruzioni in cui le madri erano distratte da dispositivi digitali (compilazione di un questionario su smartphone) e non digitali (questionario cartaceo). Ilgiorno.it - Cosa succede al neonato se la mamma usa troppo lo smartphone? Il piccolo soffre, ecco come e perché Leggi su Ilgiorno.it Pavia, 14 aprile 2025 – Chese loentra nella delicata interazione genitore-bambino? La risposta arriva da uno studio frutto della collaborazione tra il dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamento dell’Università di Pavia e l’Irccs Fondazione Mondino. che è stato pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Biological Psychology (con il titolo “Hot stuff: Behavioural and affective thermal responses to digital and non-digital disruptions during early mother-infant interaction”). Attraverso un approccio innovativo che combina microanalisi comportamentale e termografia a infrarossi, i ricercatori hanno osservato 38 diadi (interazioni tra due individui)-bambino a 3-4 mesi dalla nascita in un setting sperimentale strutturato, alternando momenti di gioco libero a brevi interruzioni in cui le madri erano distratte da dispositivi digitali (compilazione di un questionario su) e non digitali (questionario cartaceo).

Ne parlano su altre fonti Cosa succede al neonato se la mamma usa troppo lo smartphone? Il piccolo soffre, ecco come e perché. Che cosa succede nella mente di un neonato quando la mamma usa lo smartphone mentre allatta. Il diritto delle donne al parto in anonimato: cos’è e cosa succede al bambino. 17° settimana di gravidanza. L’importanza del contatto pelle a pelle con il neonato. Allattamento al seno: nessun rischio se la mamma ha il Covid-19.

Scrive corriere.it: Nascita: salute della mamma e del neonato, tutto sui primi giorni dopo il parto - In occasione della Giornata mondiale della Salute, che quest'anno è dedicata alla salute materno-infantile, il punto sulle buone pratiche nei primi mille giorni che decidono il futuro ...

quotidianosanita.it comunica: Coronavirus. Cosa sappiamo della trasmissione dalla mamma al neonato. Un documento di indirizzo per i neonatologi - “Ci troviamo dinanzi ad una situazione complessa e delicata: da un lato evidenze scientifiche e casistiche ancora limitate, dall’altro la volontà di tutelare la relazione mamma–neonato e l ...

medicinalive.com riferisce: neonato-mamma - To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process ...