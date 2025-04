Internews24.com - Inzaghi Inter, tanti impegni all’orizzonte. Le strategie del tecnico per dosare le energie. Sul battibecco con Thuram…

Leggi su Internews24.com

di Redazione. L’allenatore stila la strategia peral meglio le. Sulcon Thuram.Calendario fitto quello che attende l’nei prossimi giorni, si parte col Bayern in casa il 16 Aprile per quello che è il ritorno dei quarti di finale di Champions League; subito dopo Il Bologna in campionato e la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro il Milan.deve necessariamenteleper arrivare al meglio a questi appuntamenti, per fare ciò occorre una strategia. La Gazzetta dello Sport l’ha delineata.STRATEGIA– «Tra Bayern e Bologna le rotazioni sono immaginabili in difesa – Acerbi ritrova Kane, ma a Pasqua De Vrij è favorito – e anche in fascia: Dimarco ha tranquillizzato tutti via social dopo il Cagliari, maama ruotare gli esterni e Carlos Augusto si è dimostrato una riserva all’altezza.