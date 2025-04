Secoloditalia.it - Globalizzazione: cronaca di una morte annunciata. Ma l’assassino non si chiama Trump

La denon è più un tabù. Tra tanti stop and go, annunci, auspici, paure, il dato di fatto della guerra dei dazi ci consegna il grande tema della fine di un ciclo, quello della, ed il suo reale superamento. Tutto da ripensare e da discutere e non solo sulla base dell’azioneiana. Le iniziative del Presidente statunitense non vanno infatti considerate come la causa delle tensioni dei mercati, della finanza e dei rapporti commerciali tra gli Stati quanto l’effetto di una crisi più profonda e sottile, che si trascina da anni e che ora è scoppiata come un bubbone giunto a maturazione.Qualche segnale c’era peraltro già stato, negli anni scorsi, a seguito del peggioramento, durante l’emergenza Covid, delle catene di approvvigionamento globali, della competizione per le materie prime e del reshoring, cioè del ritorno delle produzioni industriali nei Paesi d’origine delle aziende.