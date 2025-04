Salerno continuano i controlli per gli stranieri irregolari

Salerno prosegue con attenti e mirati controlli tesi alla prevenzione e repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.Gli Agenti dell'Ufficio Immigrazione hanno eseguito molteplici espulsioni emesse del Prefetto di Salerno a carico di altrettanti cittadini stranieri irregolari, a vario titolo, sul territorio nazionale: in esecuzione a questi provvedimenti il Questore di Salerno ha emanato i seguenti provvedimenti:nr. 6 ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di 7 giorni;nr. 7 provvedimenti di accompagnamento ai C.P.R. In particolare, i provvedimenti hanno riguardato un cittadino gambiano, con precedenti per lesioni, furto con strappo e porto d'armi; un cittadino della Tanzania con precedenti per frode informatica e truffa; due cittadini marocchini, mai regolarizzatosi in Italia; 2 cittadini marocchini colpiti da espulsione dell'A.

