Ilgiorno.it - A Barzanò la straordinaria vita di Carla Badiali raccontata in biblioteca

(Lecco), 14 aprile 2025 – Ladi, pioniera dell’Astrattismo italiano e comasco,da Lucia Valcepina, nel libro “Primordiale bellezza”, edito da Dominioni editore, sarà protagonista giovedì 17 aprile alle 21, nella serata organizzata in, in via Pirovano 5, nell’ambito del programma di Aprile Arte, durante la quale l’autrice sarà in dialogo con il giornalista Mauro Cereda. Il libro è il racconto delladi, artista dall'indole mite e ostinata, che sosteneva di non aver fatto la Resistenza ma solo "resistenza". Dalle serate in compagnia di astrattisti e razionalisti, in una Como fucina d’arte e modernità, alla lacerante esperienza di Mauthausen che sconvolse la sua famiglia, tra i grandi cambiamenti e le fratture che hanno segnato il Novecento,dedicò la sua esistenza alla ricerca della bellezza, persino dove l’orrore prende il sopravvento.