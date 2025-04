Carcere di Benevento i sindacati chiariscono la loro posizione

Benevento, concernente l’incontro definito “costruttivo” sulla pianificazione del Reparto, nonostante le note carenze di organico, si ritiene doveroso fornire alcune precisazioni.In quella data, tutte le sigle sindacali erano state regolarmente convocate per discutere la nuova proposta di organizzazione del lavoro, già oggetto di confronto in un precedente incontro svoltosi nel mese di gennaio 2025.In tale occasione, tutte le sigle presenti avevano espresso forte e concreta preoccupazione per l’eccessivo e crescente carico di lavoro gravante, in modo sproporzionato, sul personale impiegato nei servizi a turno. Anteprima24.it - Carcere di Benevento, i sindacati chiariscono la loro posizione Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiCon riferimento alla nota dell’11.04.2025, sottoscritta delle scriventi Organizzazioni Sindacali, ed al comunicato di pari data diffuso dalla Direzione della Casa Circondariale di, concernente l’incontro definito “costruttivo” sulla pianificazione del Reparto, nonostante le note carenze di organico, si ritiene doveroso fornire alcune precisazioni.In quella data, tutte le sigle sindacali erano state regolarmente convocate per discutere la nuova proposta di organizzazione del lavoro, già oggetto di confronto in un precedente incontro svoltosi nel mese di gennaio 2025.In tale occasione, tutte le sigle presenti avevano espresso forte e concreta preoccupazione per l’eccessivo e crescente carico di lavoro gravante, in modo sproporzionato, sul personale impiegato nei servizi a turno.

