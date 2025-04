Laurea Calderoneaperta indagine a Roma

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.30 Un fascicolo diè stato aperto a, senza ipotesi di reato né nomi, sul percorso accademico della ministra del Lavoro alla Link Campus University. L'segue l'esposto di un docente bresciano che ha chiesto di accertare se i titoli universitari acquisiti dalla ministra siano regolari o meno. "Percorso assolutamente limpido e corretto",ha detto nei giorni scorsi Calderone.E oggi:Procura ha sancito inesistenza di ipotesi di reato."Nessun indagato. Per me storia finisce qui. Ho dovere di procedere per diffamazione".