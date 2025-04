Paesaggi tradizioni e natura tornano le camminate in Appennino di Sentieri comuni

camminate non competitive che toccheranno 11 comuni dell'Appennino reggiano e modenese, in un itinerario che si snoderà su tutto il territorio nel periodo compreso tra maggio e settembre 2025: è la rassegna "Sentieri comuni", nata dalla volontà di condividere i percorsi, della vita. Modenatoday.it - Paesaggi, tradizioni e natura: tornano le camminate in Appennino di “Sentieri comuni” Leggi su Modenatoday.it Una serie dinon competitive che toccheranno 11dell'reggiano e modenese, in un itinerario che si snoderà su tutto il territorio nel periodo compreso tra maggio e settembre 2025: è la rassegna "", nata dalla volontà di condividere i percorsi, della vita.

Ne parlano su altre fonti Paesaggi, tradizioni e natura: tornano le camminate in Appennino di “Sentieri comuni”. Pasquetta tra sapori, tradizioni e natura: il 21 aprile «Primavera in Marmilla» fa tappa a Setzu. Polonia: guida ai 10 luoghi imperdibili da visitare nel 2025. Turismo, le isole di Sicilia tornano alla F.RE.E. di Monaco: lo stand di Islands of Sicily DMO dopo 6 anni. Sci, natura e tradizione: l’inverno da vivere in Alto Piemonte. Al via l’autunno in val di Sole: esperienze nella natura (e nelle malghe) tra sapori, tradizioni e suoni.

Scrive gaeta.it: Passeggiate nella natura dell’Umbria: tornano gli eventi di gastronomia e cultura - Attraverso tour guidati in collaborazione con l’associazione L’Olivo e la Ginestra, i partecipanti potranno esplorare paesaggi incantevoli, borghi medievali e fattorie tradizionali, assaporando i ...

quotidiano.net comunica: Italia, non solo mare: tanti luoghi da scoprire tra natura, cultura e benessere - Estate al mare? Sì ma non (solo) in spiaggia. Con Eden Viaggi è possibile vivere tanti tipi di vacanza quanto è grande la diversità del Bel Paese, da nord a sud. Ecco tutte le proposte di viaggio per ...

Si apprende da msn.com: Viaggi tra Polinesia e Melanesia: mete tropicali tra natura, cultura e tradizioni - Le esperienze di turismo nelle città della Polinesia e della Melanesia rappresentano un’occasione rara per chi cerca una vacanza tra culture autentiche e paesaggi incontaminati. In queste local ...