L incendio che distrusse auto di un assessore di Bisignano arrestato un sospettato

sospettato dell'incendio all'auto di un assessore di Bisignano . Il fatto risale alla notte del 13 gennaio 2024 quando le fiamme, propagatesi pericolosamente fino a danneggiare l'ingresso di un'abitazione privata, avvolsero l'autovettura della vittima, che al momento dei fatti era parcheggiata sulla pubblica via. Gli esiti investigativi, acquisiti a seguito delle. Feedpress.me - L'incendio che distrusse l'auto di un assessore di Bisignano: arrestato un sospettato Leggi su Feedpress.me Ai domiciliari un uomo di Lattaricodell'all'di undi. Il fatto risale alla notte del 13 gennaio 2024 quando le fiamme, propagatesi pericolosamente fino a danneggiare l'ingresso di un'abitazione privata, avvolsero l'vettura della vittima, che al momento dei fatti era parcheggiata sulla pubblica via. Gli esiti investigativi, acquisiti a seguito delle.

