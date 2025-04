Perché la Ferrari è stata penalizzata dalla safety car in Bahrain qual era la strategia per Leclerc

safety Car nel corso del 32° giro del GP del Bahrain della Formula 1 2025 è costato carissimo ai piloti della Ferrari Leclerc e Hamilton che hanno visto improvvisamente andare in fumo la strategia pianificata da inizio gara che li aveva messi in una posizione di vantaggio rispetto agli avversari. Leggi su Fanpage.it L'ingresso in pista dellaCar nel corso del 32° giro del GP deldella Formula 1 2025 è costato carissimo ai piloti dellae Hamilton che hanno visto improvvisamente andare in fumo lapianificata da inizio gara che li aveva messi in una posizione di vantaggio rispetto agli avversari.

