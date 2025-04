Il messaggio di Valeria Marini per la madre Gianna Orrù dopo Domenica In le due non hanno ancora fatto pace

Valeria Marini è tornata sui social dopo l'ospitata a Domenica In, quando è entrata a sorpresa in studio mentre Mara Venier intervistava la madre Gianna Orrù. La showgirl ha pubblicato un messaggio su Instagram rivolto a lei, nel tentativo di fare pace. Le due non si parlando da sette mesi e non hanno ancora trovato un punto di incotro. Leggi su Fanpage.it è tornata sui sociall'ospitata aIn, quando è entrata a sorpresa in studio mentre Mara Venier intervistava la. La showgirl ha pubblicato unsu Instagram rivolto a lei, nel tentativo di fare. Le due non si parlando da sette mesi e nontrovato un punto di incotro.

