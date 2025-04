Macabra scoperta a Roma trovate delle ossa cosa sappiamo

scoperta davvero particolare nella Capitale. Sono state trovate dei resti ed ora bisognerà capire se siano umane o meno. Le ipotesi sono diverseUn teschio e altre ossa più vicine. È questo quanto rinvenuto a Roma nei giorni scorsi. La Macabra scoperta è stata fatta su via Cristoforo Colombo vicino alla zona di Spinaceto ed ora sono in corso tutti gli approfondimenti del caso per riuscire a ricostruire meglio l'accaduto.Macabra scoperta a Roma, trovate delle ossa: cosa sappiamo (Ansa) – cityrumors.itLa scelta di mandarli al Policlinico Tor Vergata per effettuare degli approfondimenti e non a Medicina Legale ha un significato molto chiaro. Il primo passaggio è quello di capire se si tratta di ossa umane oppure di altro e successivamente si andranno ad effettuare tutte le indagini del caso.

