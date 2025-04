Mercato delle Erbe regna ottimismo sulla fine dei lavori L Amministrazione intanto pensa a un light designer

Mercato delle Erbe quante novità. Nonostante il ritardo dei lavori rispetto al cronoprogramma stabilito, la Giunta è convinta che la completa riqualificazione della struttura in ghisa di corso Mazzini sarà completata entro marzo 2026, termine ultimo per non dover restituire i soldi. Anconatoday.it - Mercato delle Erbe, regna l'ottimismo sulla fine dei lavori. L'Amministrazione intanto pensa a un light designer Leggi su Anconatoday.it ANCONA –quante novità. Nonostante il ritardo deirispetto al cronoprogramma stabilito, la Giunta è convinta che la completa riqualificazione della struttura in ghisa di corso Mazzini sarà completata entro marzo 2026, termine ultimo per non dover restituire i soldi.

Ne parlano su altre fonti Mercato delle Erbe, regna l'ottimismo sulla fine dei lavori. L'Amministrazione intanto pensa a un light designer.

bolognatoday.it riferisce: Come cambierebbe la zona del Mercato delle Erbe, candidata a diventare "hub urbano" - Si parte dal Mercato delle Erbe di via Ugo Bassi, che potrebbe diventare il primo ... se sarà stato approvato oppure no. Se tutto andrà a buon fine (e c'è molto ottimismo) in futuro oltre alle ...

Segnala msn.com: Mercato delle Erbe, si sistema la facciata in stile Liberty. Al vaglio gli spostamenti per risanare i singoli box fissi - Quella del Mercato delle Erbe appare "l’opera regina" tra i cantieri dorici. Perché mentre s’interviene per riqualificare la "piazza coperta", le attività mercatali proseguono. I lavori ...

Riporta ilrestodelcarlino.it: Mercato delle Erbe e hub urbano a Bologna, ecco il nuovo progetto del Comune - Bologna, 26 marzo 2024 - Prende forma il futuro dell’hub urbano ‘Mercato delle Erbe’. Un progetto di riqualificazione e innovazione del nodo nevralgico del commercio del centro, con la ...