Vacanze di Pasqua a rischio brutto tempo allerta gialla in 4 regioni Le previsioni

tempo brutto non risparmia le Vacanze di Pasqua. Una perturbazione atlantica carica di aria caldo-umida e instabile dall’Africa si è spostata dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo e provocherà graduali peggioramenti meteo.Già da oggi, lunedì 14 aprile, sono previsti venti forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca, sulla Sicilia e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana e Lazio, precipitazioni in molti casi accompagnate da attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Già da oggi dunque scatta l’allerta gialla su Toscana, Lazio, Umbria e parte di Abruzzo. Continueranno le piogge e i rovesci iniziati già ieri, domenica 13 aprile, sulle regioni centro settentrionali. Ilfattoquotidiano.it - Vacanze di Pasqua a rischio brutto tempo: allerta gialla in 4 regioni. Le previsioni Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ilnon risparmia ledi. Una perturbazione atlantica carica di aria caldo-umida e instabile dall’Africa si è spostata dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo e provocherà graduali peggioramenti meteo.Già da oggi, lunedì 14 aprile, sono previsti venti forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca, sulla Sicilia e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio orale, su Toscana e Lazio, precipitazioni in molti casi accompagnate da attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Già da oggi dunque scatta l’su Toscana, Lazio, Umbria e parte di Abruzzo. Continueranno le piogge e i rovesci iniziati già ieri, domenica 13 aprile, sullecentro settentrionali.

