Doccia gelata per il Pd la prof Viola dice no alla candidatura Il mio impegno resta la scienza

Viola ha deciso di non accettare la proposta avanzata dal centrosinistra di candidarsi alla presidenza della Regione Veneto. L'immunologa padovana ha annunciato la sua scelta attraverso un video pubblicato sui social nella mattinata di lunedì: cinque minuti e diciotto secondi in cui ha spiegato le ragioni del suo rifiuto. "Se dovessi definirmi – dice nel video – io sono donna, madre e scienziata". Una triplice identità che ha pesato nella decisione finale. Viola riconosce infatti che si è trattato di una proposta "lusinghiera", ma ha scelto di restare nel campo in cui opera da anni: la ricerca scientifica. "Ci ho riflettuto molto ed è vero che sarebbe importante restituire qualcosa alla mia regione, ma io già restituisco non solo al Veneto ma a tutto il Paese – sottolinea –, perché faccio ricerca scientifica nell'ambito della salute e per quanto faccia ricerca di base è essenziale per il progresso della scienza e farlo seriamente ed eticamente è importante".

