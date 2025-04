Cremlino in Ucraina colpiamo solo obiettivi militari

Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che in Ucraina la Russia colpisce "solo obiettivi militari", il giorno dopo il bombardamento su Sumy. Lo riferisce Interfax. Se la Germania consegnerà all'Ucraina i missili Taurus, ciò porterà soltanto ad una "ulteriore escalation" del conflitto, ha detto Peskov. Quotidiano.net - Cremlino, 'in Ucraina colpiamo solo obiettivi militari' Leggi su Quotidiano.net Il portavoce delDmitry Peskov ha affermato che inla Russia colpisce "", il giorno dopo il bombardamento su Sumy. Lo riferisce Interfax. Se la Germania consegnerà all'i missili Taurus, ciò porterà soltanto ad una "ulteriore escalation" del conflitto, ha detto Peskov.

