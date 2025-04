Tvzap.it - Caso Paganelli, poco fa la decisione su Dassilva

Leggi su Tvzap.it

Ildell’omicidio di Pierinafa registrare oggi un’importante novità. La notte del 3 ottobre 2023 la 78enne di Rimini fu uccisa con 29 coltellate nel garage di casa. Per l’omicidio l’unico indagato, al momento è Louis, 34enne senegalese vicino di casa della vittima, arrestato il successivo 16 luglio e trasferito nel carcere di Rimini. (segue dopo la foto)Louisunico indagato (al momento) per l’omicidio della 78enneA scoprire il corpo senza vita di Pierinanel garage del comprensorio di via del Ciclamino era stata il mattino del 4 ottobre alle 8.30 la nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva subito allertato i soccorsi. Arrivati sul posto i sanitari non avevano potuto far altro che constatare la morte della 78enne.Dopo mesi di indagini,resta l’unico indagato per il brutale delitto che ha scosso la comunità riminese.