De Vrij | Un onore indossare questa maglia

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter è chiamata nella giornata di oggi ad avere la meglio sulla compagine bolognese per mettere pressione al Napoli di Antonio Conte e per poter continuare a godere della status di “virtualmente prima” in Serie A. Il recupero che si terrà a San Siro alle 20.45 ha anche il suo protagonista nerazzurro del Matchday Programme: Stefan De.Le parole di Deal Matchday ProgrammeNel corso dell’intervista dedita al contenuto del formato, il difensore olandese ha ripercorso un po’ tutti i suoi anni in nerazzurro e in generale il rapporto che ha con il mondo del calcio, come si approccia a questo e come ha avuto poi dei risvolti anche nella vita fuori dal campo: “è sempre un grandissimo, abbiamo tanta responsabilità, negli ultimi anni abbiamo vinto molti trofei e vogliamo continuare così.