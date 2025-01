Quotidiano.net - Corea del Sud, il presidente Yoon finalmente arrestato. “Non ha risposto agli investigatori”

Leggi su Quotidiano.net

Seul, 15 gennaio 2025 – IlsudnoSuk Yeol è stato, dopo settimane di incertezze e resistenza da parte dei suoi sostenitori, pronti anche a barricarsi di fronte alla sua residenza per non far entrare le forze dell’ordine. Verso le 10.30 ora locale (le 1.30 della notte in Italia), un veicolo scuro è stato visto uscire dal palazzo presidenziale, per dirigersi verso la sede dell’Ufficio investigativo anticorruzione (Cio). “Ho deciso di comparire davanti al Cio anche se si tratta di un'indagine illegale, per evitare qualsiasi spargimento di sangue”, ha dichiaratoin un videomessaggio pre-registrato trasmesso dopo l’arresto, sottolineando che “in questo paese lo stato di diritto è completamente crollato”. Ilè stato trattenuto per un interrogatorio sugli eventi del 3 dicembre 2024, quando ha dichiarato la legge marziale salvo poi ritirarla entro un paio di ore per le proteste dei cittadini e dell’opposizione.