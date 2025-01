Sport.quotidiano.net - Capraia inciampa in casa. Stasera i quarti di Coppa

Ultimo turno avaro di soddisfazioni per le squadre locali impegnate in Terza Categoria. Nel girone A di Firenze la capolistarallenta incontro l’Euro Calcio Firenze, facendosi rimontare sul 2-2 nella ripresa con due rigori dopo il 2-0 arrivato al rientro dall’intervallo, siglato da Pellegrini dal dischetto e Boni. Ora il team di Costoli ha un margine di soli 2 punti sul San Polo, mentre rimangono 5 quelli di vantaggio sull’imbattuto San Vincenzo a Torri, fermato sull’1-1 a Montelupo dal Cortenuova. Per i rossoblu empolesi a segno bomber Brienza dagli undici metri. Ha visto invece sfumare in pieno recupero la prima vittoria stagionale il Serravalle, che a Cerbaia val di Pesa era riuscito a ribaltare il risultato con Cantini e Cisse prima di incassare il 2-2 dell’Atletico Valdipesa allo scadere.