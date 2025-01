Calciomercato Inter Castro più di un’idea per la prossima estate

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’è alla ricerca di un attaccante, forse anche più di uno. Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono in scadenza nel giugno 2025, e dalle parti di Viale della Liberazione nulla sembra convergere verso delle possibilità di rinnovo. I due, scanso equivoci e clamorosi colpi di scena, saluteranno Milano in, proprio mentre l’sarà impegnata nel nuovo Mondiale per Club.Occhi suIni nerazzurri saranno dunque costretti ad operare sul mercato in entrata e, possibilmente, farlo prima dell’inizio del Mondiale, sfruttando anche la sessione straordinaria diper i club italiani partecipanti. Da tempo ormai è forte l’esse su Santiagodel Bologna, autore di 4 gol e 4 assist nella massima serie italiana durante la stagione corrente. L’obiettivo principale è allora portare proprio lui a Milano nella, con il profilo che rispecchia tutto ciò che l’ed Oaktree cercano.