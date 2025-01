Ilrestodelcarlino.it - “Boom di vendite per l’alcol test”

Fermo, 15 gennaio 2025 – Cambia il codice della strada e cambiano le abitudini dei cittadini patentati. Dall’entrata in vigore del nuovo codice con conseguente spettro del rischio ‘ritiro patente’ legato alla rigidità del tasso alcolico di chi è alla guida, le farmacie hanno registrato undidida effettuare autonomamente per conoscere il proprio livello di alcol nel sangue, e di conseguenza mettersi al volante sicuri o rinunciare. Si aggiunge la preoccupazione di chi si mette alla guida ma sta affrontando percorsi di cura con farmaci a base di oppioidi o di benzodiazepine, diffusissimi per la cura di malattie di natura ansiogena o psichiatrica, rilevabili però come ‘sostanze stupefacenti’. Con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, cambiano anche le abitudini a tavola dei patentati, che bevono meno alcol o per niente o si organizzano in comitive all’interno delle quali, un membro sia destinato alla guida, pertanto beva rigorosamente solo acqua.