Biathlon | start list 15 km individuale femminile Ruhpolding sei azzurre al via

La Coppa del Mondo diprotagonista a, in Germania. Nella giornata di domani, giovedì 16 gennaio, andrà in scena la 15 km. Come accaduto a Oberhof, sempre in terra tedesca, la Francia porterà diverse atlete a lottare per la vittoria e per il podio.Lou Jeanmonnot sarà sicuramente una delle favorite dopo il successo nell’inseguimento di Oberhof. Le giovani Ocean Michelon, 4ª a Oberhof, e Jeanne Richard, 6ª a Oberhof, cercheranno di dare continuità agli ottimi piazzamenti degli scorsi giorni. Le due più esperte Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon sono pronte a riscattare le deludenti prestazioni nello scorso inseguimento, rispettivamente nona e decima con disastri al poligono. In mezzo al possibile assolo transalpino proveranno a inserirsi Elivra Oeberg e Franziska Preuss.