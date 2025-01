Lanazione.it - "Basta liti e polemiche su Marina è l’ora di agire, siamo esasperati"

"Non è il momento di chiacchierare ma di: se non si interviene immediatamente, il futuro didi Pisa sarà irrimediabilmente compromesso. Vorrei che al Comune di Pisa il messaggio passasse forte e chiaro". A dichiararlo è Simona Rindi, presidente del Centro Commerciale Naturale didi Pisa, che interviene nel dibattito aperto dalle critiche del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Maurizio Nerini, rivolte alla Regione Toscana e al suo presidente, Eugenio Giani. Nerini aveva espresso "forti dubbi" sulla fattibilità del progetto da 5 milioni di euro per il restyling delle scogliere didi Pisa, definendolo lacunoso. Le sue dichiarazioni seguivano un’intervista di Giani pubblicata su "La Nazione". "A lui e a tutta l’amministrazione comunale – replica Rindi – ricordo che diatribe, accuse e bagarre poca sono le ultime cose che interessano a noi imprenditori e cittadini.