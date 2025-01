Ilgiorno.it - “Avanti il prossimo“. Patagonia verticale. Subito una nuova via sulle torre di granito

Condizioni estreme, freddo e una parete molto impegnativa. La stagione delle spedizioni insi apre con una bella avventura per il ragno varesino Matteo Della Bordella, in cordata con Mirco Grasso e Alessandro Baù. Dopo l’ennesimo ritorno nella Terra del fuoco, diventata ormai una seconda casa durante l’estate australe, per il climber dei maglioni rossi. Insieme i tre hanno aperto unavia sulla parete est dell’Aguja Val Biois, situata nella zona del più celebre Fitz Roy. La via, chiamata “¿Quién sigue?” (“Chi segue?” o “il”), si sviluppa su una parete di circa 450-500 metri, con difficoltà di 7a e A1, e presenta un carattere avventuroso che l’ha resa particolarmente impegnativa. "Iniziare la stagione patagonica con questa via è stato un buon inizio, anche se il tempo non ci ha aiutato", ha commentato Della Bordella.