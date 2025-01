Sport.quotidiano.net - Australian Open, finisce l’avventura di Passaro: Bonzi lo elimina

Melbourne, 15 gennaio 2025 – Un solo italiano in campo oggi a Melbourne e purtroppo unazione. Francescovede terminare il proprio sogno di proseguire aglidopo la vittoria, per ritiro, contro Grigor Dimitrov al primo turno. L’azzurro, classe 2001, si ferma al secondo turno contro il francese Benjamin, seppur lottando. Partita non lunghissima, poco più di due ore, ma abbastanza combattuta e con l’italiano che ha provato a rientrare nel terzo set, ma la solidità del francese ha poi avuto la meglio con la vittoria in quattro parziali per 6-2 6-4 3-6 6-4. Partita che è vissuta su una maggior efficacia del francese. Nel primo setsi è preso il primo break al quinto game, sfruttando la terza palla per strappare il servizio ae confermarlo nel settimo game fino al 6-2.