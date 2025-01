Australian Open 2025 Bolelli-Vavassori non si fermano | vincono al primo turno

Leggi su Ilfaroonline.it

Melbourne, 15 gennaio– Dopo la vittoria nell’Adelaide International, una settimana fa, Simonee Andreatornano in campo e lo fanno all’e nel doppio. Gli Azzurri giocano la prima partita e passano ilcon i tedeschi Constantin Frantzen e Hendrik Jebens per 6-3 6-4. Ora in programma, c’è la partita del secondo.Troveranno la coppia formata da Luciano Darderi insieme all’ecuadoregno Diego Hidalgo. Entrambi hanno che l’altra coppia italiana formata da Flavio Cobolli e Marco Bortolotti con il risultato di 7-5 6-4.Al secondosi ferma invece Francesco Passaro. Il tennista perugino, numero 104 al mondo, è eliminato al secondodal francese Benjamin Bonzi, per 6-2 6-4 3-6 6-4, numero 64 in Atp.Nelle prime ore della giornata di domani (in Italia), tornano in campo Jannik Sinner e Matteo Berrettini.